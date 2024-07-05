Двум мужчинам из Харьковщины сообщили о подозрении

Национальная полиция. Фото: УНИАН

В Харьковской области разоблачили двух жителей, которые воевали на стороне "ДНР" против Украины. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 5 июля.

Читайте также:

Двое украинцев перешли на сторону России

Один из предателей — 53-летний харьковчанин, выступавший в 2014 году за отделение Харьковской и Донецкой областей и создание так называемых "ХНР" и "ДНР". Тогда же он вступил в антиукраинскую общественную организацию и принимал участие в митингах "Антимайдана" в Харькове и Киеве.

А в мае переехал в Донецк и поступил в батальон "Восток" террористической организации "ДНР", где принимал участие в задачах против украинских защитников на территории Донецкой области.

Боевик. Фото: Харьковская областная прокуратура

Известно, что в момент полномасштабного вторжения России он занимал должность командира батальона "Сигма" и был наемником ЧВК "Вагнер".

Второй подозреваемый — житель села Новая Мерефа Харьковского района. Мужчина осенью 2014 года переехал в Донецк и сначала вступил в "Крымскую группу "Октава", а затем в ряды первой отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса так называемой ДНР. Там он занимал должность водителя-наводчика танка и выполнял боевые задания против украинских военных.

Боевик. Фото: Харьковская областная прокуратура

В начале 2022 боевик принимал участие в захвате города Изюм Харьковской области, чтобы не допустить контроль ВСУ над территорией. Оба заочно уведомлены о подозрении по фактам участия в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.

В прокуратуре отметили, что решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Украине судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях.

Также мы писали, что в Одессе разоблачены три женщины, которые корректировали огонь по военным и медицинским объектам города.