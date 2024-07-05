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Перешли на сторону России и воевали за "ДНР" — двум жителям Харьковщины объявили подозрения

5 июля 2024 20:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Двум мужчинам из Харьковщины сообщили о подозрении
Национальная полиция. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области разоблачили двух жителей, которые воевали на стороне "ДНР" против Украины. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Один из предателей — 53-летний харьковчанин, выступавший в 2014 году за отделение Харьковской и Донецкой областей и создание так называемых "ХНР" и "ДНР". Тогда же он вступил в антиукраинскую общественную организацию и принимал участие в митингах "Антимайдана" в Харькове и Киеве.

А в мае переехал в Донецк и поступил в батальон "Восток" террористической организации "ДНР", где принимал участие в задачах против украинских защитников на территории Донецкой области.

Украинский гражданин перешел на сторону ДНР в 2014 году и воевал за Россию
Боевик. Фото: Харьковская областная прокуратура

Известно, что в момент полномасштабного вторжения России он занимал должность командира батальона "Сигма" и был наемником ЧВК "Вагнер".

Второй подозреваемый — житель села Новая Мерефа Харьковского района. Мужчина осенью 2014 года переехал в Донецк и сначала вступил в "Крымскую группу "Октава", а затем в ряды первой отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса так называемой ДНР. Там он занимал должность водителя-наводчика танка и выполнял боевые задания против украинских военных.

разоблачили украинского предателя, воевавшего в ДНР
Боевик. Фото: Харьковская областная прокуратура

В начале 2022 боевик принимал участие в захвате города Изюм Харьковской области, чтобы не допустить контроль ВСУ над территорией. Оба заочно уведомлены о подозрении по фактам участия в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.

В прокуратуре отметили, что решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

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Скриншот поста прокуратуры
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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Украине судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях.

Также мы писали, что в Одессе разоблачены три женщины, которые корректировали огонь по военным и медицинским объектам города.

ЛНР ДНР террористы боевики оккупанты война в Украине Россия

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