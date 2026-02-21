Посадовиця у Харкові отримала підозру через покупку генератора — деталі

Допит підозрюваної. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові правоохоронці розслідують можливу переплату під час закупівлі генератора для одного з комунальних підприємств. Посадовицю підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до збитків бюджету на сотні тисяч гривень.

Начальниця відділу КП переплатила 457 тис. грн за генератор

За даними слідства, у грудні 2022 року начальниця відділу КП, відповідальна за організацію та проведення закупівель, визначила очікувану вартість електрогенераторної установки на рівні 1 млн 340 тис. грн. При цьому вона не провела аналіз ринку, не вивчила пропозиції постачальників і не скористалася відкритими джерелами для перевірки цін на аналогічне обладнання.

Попри відсутність належної перевірки, договір на закупівлю генератора було укладено та повністю оплачено.

Судова товарознавча експертиза встановила, що реальна ринкова вартість такого обладнання на той момент становила близько 883 тис. грн. Таким чином, комунальне підприємство переплатило понад 457 тис. грн бюджетних коштів.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

