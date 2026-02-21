Відео
Головна Харків Переплатила за генератор — у Харкові посадовиця отримала підозру

Переплатила за генератор — у Харкові посадовиця отримала підозру

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 16:53
Посадовиця у Харкові отримала підозру через покупку генератора — деталі
Допит підозрюваної. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові правоохоронці розслідують можливу переплату під час закупівлі генератора для одного з комунальних підприємств. Посадовицю підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до збитків бюджету на сотні тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Начальниця відділу КП переплатила 457 тис. грн за генератор

За даними слідства, у грудні 2022 року начальниця відділу КП, відповідальна за організацію та проведення закупівель, визначила очікувану вартість електрогенераторної установки на рівні 1 млн 340 тис. грн. При цьому вона не провела аналіз ринку, не вивчила пропозиції постачальників і не скористалася відкритими джерелами для перевірки цін на аналогічне обладнання.

Попри відсутність належної перевірки, договір на закупівлю генератора було укладено та повністю оплачено.

Судова товарознавча експертиза встановила, що реальна ринкова вартість такого обладнання на той момент становила близько 883 тис. грн. Таким чином, комунальне підприємство переплатило понад 457 тис. грн бюджетних коштів.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Корупційні скандали

СБУ та Нацполіція викрили групу, підозрювану у розкраданні коштів Державного агентства з управління резервами України. На Київщині затримали шістьох осіб, серед яких колишній в.о. генерального директора одного з комбінатів Держрезерву та п'ятеро його можливих спільників.

НАБУ та САП оголосили нові підозри посадовцям Фонду державного майна України. Під слідство потрапили четверо осіб, яких підозрюють у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

В Офісі Генерального прокурора та СБУ викрили схему розкрадання коштів у Головному військовому клінічному госпіталі. За даними слідства, організатори фіктивно працевлаштовували осіб, які фактично не виконували службових обов’язків, але отримували заробітну плату.

Харків корупція прокуратура закупівлі слідство
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
