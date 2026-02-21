Чиновнице в Харкове объявили подозрение из-за растраты госсредств — детали

Допрос подозреваемой. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове правоохранители расследуют возможную переплату при закупке генератора для одного из коммунальных предприятий. Чиновницу подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам бюджета на сотни тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Новини.LIVE.

Начальница отдела КП переплатила 457 тыс. грн за генератор

По данным следствия, в декабре 2022 года начальница отдела КП, ответственная за организацию и проведение закупок, определила ожидаемую стоимость электрогенераторной установки на уровне 1 млн 340 тыс. грн. При этом она не провела анализ рынка, не изучила предложения поставщиков и не воспользовалась открытыми источниками для проверки цен на аналогичное оборудование.

Несмотря на отсутствие надлежащей проверки, договор на закупку генератора был заключен и полностью оплачен.

Судебная товароведческая экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость такого оборудования на тот момент составляла около 883 тыс. грн. Таким образом, коммунальное предприятие переплатило более 457 тыс. грн бюджетных средств.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова чиновнице сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам.

