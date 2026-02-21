Видео
Главная Харьков В Харькове чиновница получила подозрение — в чем ее обвиняют

В Харькове чиновница получила подозрение — в чем ее обвиняют

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:53
Чиновнице в Харкове объявили подозрение из-за растраты госсредств — детали
Допрос подозреваемой. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове правоохранители расследуют возможную переплату при закупке генератора для одного из коммунальных предприятий. Чиновницу подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам бюджета на сотни тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Новини.LIVE.

Начальница отдела КП переплатила 457 тыс. грн за генератор

По данным следствия, в декабре 2022 года начальница отдела КП, ответственная за организацию и проведение закупок, определила ожидаемую стоимость электрогенераторной установки на уровне 1 млн 340 тыс. грн. При этом она не провела анализ рынка, не изучила предложения поставщиков и не воспользовалась открытыми источниками для проверки цен на аналогичное оборудование.

Несмотря на отсутствие надлежащей проверки, договор на закупку генератора был заключен и полностью оплачен.

Судебная товароведческая экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость такого оборудования на тот момент составляла около 883 тыс. грн. Таким образом, коммунальное предприятие переплатило более 457 тыс. грн бюджетных средств.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова чиновнице сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам.

Коррупционные скандалы

СБУ и Нацполиция разоблачили группу, подозреваемую в хищении средств Государственного агентства по управлению резервами Украины. На Киевщине задержали шесть человек, среди которых бывший и.о. генерального директора одного из комбинатов Госрезерва и пятеро его возможных сообщников.

НАБУ и САП объявили новые подозрения должностным лицам Фонда государственного имущества Украины. Под следствие попали четыре человека, которых подозревают в легализации имущества, добытого преступным путем.

В Офисе Генерального прокурора и СБУ разоблачили схему хищения средств в Главном военном клиническом госпитале. По данным следствия, организаторы фиктивно трудоустраивали лиц, которые фактически не выполняли служебных обязанностей, но получали заработную плату.

Харьков коррупция прокуратура закупки следствие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
