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Перший день літа — яка погода буде у Харкові завтра

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Дата публікації: 31 травня 2025 14:03
Погода у Харкові 1 червня - очікується до +26 °С вдень
Люди у парку. Ілюстративне фото: Суспільне

У Харкові та області у неділю, 1 червня, прогнозують хмарну погоду. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +21...+26 °С. 

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Завтра очікується мінлива хмарність, на Харківщині місцями пройде невеликий дощ та гроза. Водночас вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.  Температура повітря становитиме:

  • вночі +12...+17 °С; 
  • вдень +21...+26 °С. 

У Харкові ніч пройде без опадів, а вдень прогнозують невеликий дощ. Також вночі та вранці буде слабкий туман, вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби становитиме:

  • вночі +14...+16 °С;
  • вдень +24...+26 °С. 
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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптики попередили про найспекотніше літо цього року.

А Meteoprog назвав області, в які ще не поспішатиме літня погода.

Харків літо синоптик прогноз погоди погода в Україні червень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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