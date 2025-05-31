Погода у Харкові 1 червня - очікується до +26 °С вдень

Перший день літа — яка погода буде у Харкові завтра
У Харкові та області у неділю, 1 червня, прогнозують хмарну погоду. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +21...+26 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині на 1 червня
Завтра очікується мінлива хмарність, на Харківщині місцями пройде невеликий дощ та гроза. Водночас вночі та вранці прогнозують слабкий туман.
Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +12...+17 °С;
- вдень +21...+26 °С.
У Харкові ніч пройде без опадів, а вдень прогнозують невеликий дощ. Також вночі та вранці буде слабкий туман, вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.
Температура повітря протягом доби становитиме:
- вночі +14...+16 °С;
- вдень +24...+26 °С.
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