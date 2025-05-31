Погода у Харкові 1 червня - очікується до +26 °С вдень

Люди у парку. Ілюстративне фото: Суспільне

У Харкові та області у неділю, 1 червня, прогнозують хмарну погоду. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +21...+26 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Завтра очікується мінлива хмарність, на Харківщині місцями пройде невеликий дощ та гроза. Водночас вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +12...+17 °С;

вдень +21...+26 °С.

У Харкові ніч пройде без опадів, а вдень прогнозують невеликий дощ. Також вночі та вранці буде слабкий туман, вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби становитиме:

вночі +14...+16 °С;

вдень +24...+26 °С.

Скриншот допису РЦГМ

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