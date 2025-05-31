Погода в Харькове 1 июня - ожидается до +26 °С днем

Первый день лета — какая погода будет в Харькове завтра
В Харькове и области в воскресенье, 1 июня, прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +21...+26 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине на 1 июня
Завтра ожидается переменная облачность, на Харьковщине местами пройдет небольшой дождь и гроза. В то же время ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +12...+17 °С;
- днем +21...+26 °С.
В Харькове ночь пройдет без осадков, а днем прогнозируют небольшой дождь. Также ночью и утром будет слабый туман, ветер северо-западного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит:
- ночью +14...+16 °С;
- днем +24...+26 °С.
Напомним, синоптики предупредили о самом жарком лете этого года.
А Meteoprog назвал области, в которые еще не будет спешить летняя погода.
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