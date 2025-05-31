Погода в Харькове 1 июня - ожидается до +26 °С днем

Люди в парке. Иллюстративное фото: Суспільне

В Харькове и области в воскресенье, 1 июня, прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +21...+26 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 1 июня

Завтра ожидается переменная облачность, на Харьковщине местами пройдет небольшой дождь и гроза. В то же время ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +12...+17 °С;

днем +21...+26 °С.

В Харькове ночь пройдет без осадков, а днем прогнозируют небольшой дождь. Также ночью и утром будет слабый туман, ветер северо-западного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит:

ночью +14...+16 °С;

днем +24...+26 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптики предупредили о самом жарком лете этого года.

А Meteoprog назвал области, в которые еще не будет спешить летняя погода.