Погода в Харкові 1 січня — прогноз від синоптиків

Перший день січня порадує теплом — прогноз погоди у Харкові
Завтра у Харкові та області не прогнозують істотних опадів. Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.
Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook у вівторок, 31 грудня.
Погода у Харкові 1 січня
Харків'янам у перший день січня не варто чекати на опади. Вітер буде південно-західний — 7-12 м/с. Вночі та зранку можлива ожеледиця на дорогах, тому водіям варто бути обережними.
Температура повітря вночі близько 0 °C. Вдень синоптики прогнозують +3...+5 °C.
Погода у Харківській області 1 січня
У Харківській області завтра буде хмарна погода. Істотних опадів очікувати не варто. Вночі буде туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний — 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2+3 °C, вдень +2...+7 °С тепла.
Нагадаємо, 1 січня у Львові буде морозно вночі, але тепло вдень. Опадів у перший день нового року не прогнозують.
Найближчими днями в Україні буде тепла весняна погода. Морози повернуться вже з 3 січня, а трохи пізніше буде сніг та похолодання.
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