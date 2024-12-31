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Перший день січня порадує теплом — прогноз погоди у Харкові

31 грудня 2024 15:25
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Харкові 1 січня — прогноз від синоптиків
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра у Харкові та області не прогнозують істотних опадів. Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook у вівторок, 31 грудня.

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Харків'янам у перший день січня не варто чекати на опади. Вітер буде південно-західний — 7-12 м/с. Вночі та зранку можлива ожеледиця на дорогах, тому водіям варто бути обережними.

Температура повітря вночі близько 0 °C. Вдень синоптики прогнозують +3...+5 °C.

Прогноз погоди у Харкові на 1 січня
Прогноз погоди у Харкові та області на 1 січня. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 1 січня

У Харківській області завтра буде хмарна погода. Істотних опадів очікувати не варто. Вночі буде туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний — 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2+3 °C, вдень +2...+7 °С тепла.

Нагадаємо, 1 січня у Львові буде морозно вночі, але тепло вдень. Опадів у перший день нового року не прогнозують.

Найближчими днями в Україні буде тепла весняна погода. Морози повернуться вже з 3 січня, а трохи пізніше буде сніг та похолодання.

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