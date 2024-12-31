Погода в Харькове 1 января — прогноз от синоптиков

Первый день января порадует теплом — прогноз погоды в Харькове
Завтра в Харькове и области не прогнозируют существенных осадков. Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах.
Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook во вторник, 31 декабря.
Погода в Харькове 1 января
Харьковчанам в первый день января не стоит ждать осадков. Ветер будет юго-западный — 7-12 м/с. Ночью и утром возможна гололедица на дорогах, поэтому водителям стоит быть осторожными.
Температура воздуха ночью около 0 °C. Днем синоптики прогнозируют +3...+5 °C.
Погода в Харьковской области 1 января
В Харьковской области завтра будет облачная погода. Существенных осадков ожидать не стоит. Ночью будет туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2+3 °C, днем +2...+7 °C тепла.
Напомним, 1 января во Львове будет морозно ночью, но тепло днем. Осадков в первый день нового года не прогнозируют.
В ближайшие дни в Украине будет теплая весенняя погода. Морозы вернутся уже с 3 января, а чуть позже будет снег и похолодание.
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