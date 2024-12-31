Погода в Харькове 1 января — прогноз от синоптиков

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Харькове и области не прогнозируют существенных осадков. Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook во вторник, 31 декабря.

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Погода в Харькове 1 января

Харьковчанам в первый день января не стоит ждать осадков. Ветер будет юго-западный — 7-12 м/с. Ночью и утром возможна гололедица на дорогах, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Температура воздуха ночью около 0 °C. Днем синоптики прогнозируют +3...+5 °C.

Прогноз погоды в Харькове и области на 1 января. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 1 января

В Харьковской области завтра будет облачная погода. Существенных осадков ожидать не стоит. Ночью будет туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2+3 °C, днем +2...+7 °C тепла.

Напомним, 1 января во Львове будет морозно ночью, но тепло днем. Осадков в первый день нового года не прогнозируют.

В ближайшие дни в Украине будет теплая весенняя погода. Морозы вернутся уже с 3 января, а чуть позже будет снег и похолодание.