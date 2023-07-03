Першим жителям Харківської області призначили виплати за програмою єВідновлення

Люди заходять у свій постраждалий від обстрілів будинок у селі Руська Лозова (Харківська область). Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Мешканці Харківської області почали отримувати кошти за зруйновані оселі по державній программі єВідновлення. На сьогодні комісії вже прийняли рішення про надання 108 компенсацій.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Компенсація за житло

Першими кошти на ремонт домівок, які пошкоджені через військову агресію РФ отримають жителі Ізюмського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Харківського, Чугуївського районів. На це виділено 6 млн 589 тисяч гривень.

Зараз робота з реєстрації пошкоджень проводиться в 48 тергромадах Харківщини. Загалом до Реєстру пошкодженого або зруйнованого майна надійшли 8411 заяв. Всього керівництву громад через застосунок Дія та ЦНАПи жителі області надали 99758 повідомлень про руйнування свого майна.

"Працюємо далі. Маємо прискорювати роботу комісій, щоб жителі Харківщини якомога швидше отримали кошти на відновлення житла", — пише очільник області.

Як отримати допомогу

Громадяни, житло яких отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатися послугою єВідновлення для отримання державної допомоги на відновлення свого житла. Мова йде про заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі тощо.

Важливо, допомогу на поточний ремонт можуть отримати всі громадяни України, які є власниками або співвласниками приватних будинків, квартир, житлових приміщень, які були пошкоджені через бойові дії.

Першочергово цією послугою зможуть скористатися:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

ветерани війни; особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації;

члени сімей загиблих військових;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю I та II груп;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

опікуни/піклувальники;

прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Як подати заявку?

Спочатку необхідно подати інформаційне повідомлення про зруйноване майно через Дію. Це потрібно зробити, якщо таке повідомлення ще не подане. Повторно подавати інформацію не потрібно. Офлайн або онлайн створити банківську картку єВідновлення в одному з банків-партнерів або у застосунку Дія. Наразі до єВідновлення підключені такі банки: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до єВідновлення. Подати заяву на компенсацію через Дію. Допустити комісію місцевої ради до обстеження майна та надати їй підтверджуючі документи.

Нагадаємо, що в Україні розширили державну програму "єВідновлення". Під час другого етапу громадяни отримають грошові компенсації за зруйноване житло.

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