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Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе єВідновлення

3 июля 2023 16:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе Восстановление
Люди заходят в свой пострадавший от обстрелов дом в деревне Русская Лозовая (Харьковская область). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Жители Харьковской области начали получать средства за разрушенные дома по государственной программе єВідновлення. На сегодняшний день комиссии уже приняли решение о предоставлении 108 компенсаций.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Компенсация за жилье

Первыми средства на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ, получат жители Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского, Чугуевского районов. На это выделено 6 млн. 589 тысяч гривен.

В настоящее время работа по регистрации повреждений проводится в 48 тергромадах Харьковщины. Всего в Реестр поврежденного или разрушенного имущества поступило 8411 заявлений. Всего руководству общин через применение "Дія"и ЦНАП жители области подали 99758 сообщений о разрушении своего имущества.

"Работаем дальше. Должны ускорять работу комиссий, чтобы жители Харьковщины как можно скорее получили средства на восстановление жилья", — пишет глава области.

Как получить помощь

Граждане, жилье которых получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення для получения государственной помощи на восстановление своего жилья. Речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли и т.д.

Важно, помощь на текущий ремонт могут получить все граждане Украины, являющиеся владельцами или совладельцами частных домов, квартир, жилых помещений, которые были повреждены из-за боевых действий.

В первую очередь этой услугой смогут воспользоваться:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • ветераны войны; лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации;
  • члены семей погибших военных;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • родители-воспитатели детских домов семейного типа;
  • опекуны/попечители;
  • приемные родители и патронатные воспитатели;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Как подать заявку?

  1. Сначала необходимо подать информационное сообщение о разрушенном имуществе через "Дію". Это нужно сделать, если такое сообщение еще не подано. Повторно подавать информацию не нужно.
  2. Оффлайн или онлайн создать банковскую карту єВідновлення в одном из банков-партнеров или в приложении "Дія". В настоящее время к єВідновлення подключены следующие банки: Сбербанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к єВідновлення.
  3. Подать заявление на компенсацию через "Дію".
  4. Допустить комиссию местного совета к обследованию имущества и предоставить ему подтверждающие документы.

Напомним, что в Украине расширили государственную программу "єВідновлення". В ходе второго этапа граждане получат денежные компенсации за разрушенное жилье.

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