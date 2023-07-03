Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе Восстановление

Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе єВідновлення
Жители Харьковской области начали получать средства за разрушенные дома по государственной программе єВідновлення. На сегодняшний день комиссии уже приняли решение о предоставлении 108 компенсаций.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Компенсация за жилье
Первыми средства на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ, получат жители Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского, Чугуевского районов. На это выделено 6 млн. 589 тысяч гривен.
В настоящее время работа по регистрации повреждений проводится в 48 тергромадах Харьковщины. Всего в Реестр поврежденного или разрушенного имущества поступило 8411 заявлений. Всего руководству общин через применение "Дія"и ЦНАП жители области подали 99758 сообщений о разрушении своего имущества.
"Работаем дальше. Должны ускорять работу комиссий, чтобы жители Харьковщины как можно скорее получили средства на восстановление жилья", — пишет глава области.
Как получить помощь
Граждане, жилье которых получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення для получения государственной помощи на восстановление своего жилья. Речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли и т.д.
Важно, помощь на текущий ремонт могут получить все граждане Украины, являющиеся владельцами или совладельцами частных домов, квартир, жилых помещений, которые были повреждены из-за боевых действий.
В первую очередь этой услугой смогут воспользоваться:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- ветераны войны; лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации;
- члены семей погибших военных;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью I и II групп;
- родители-воспитатели детских домов семейного типа;
- опекуны/попечители;
- приемные родители и патронатные воспитатели;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Как подать заявку?
- Сначала необходимо подать информационное сообщение о разрушенном имуществе через "Дію". Это нужно сделать, если такое сообщение еще не подано. Повторно подавать информацию не нужно.
- Оффлайн или онлайн создать банковскую карту єВідновлення в одном из банков-партнеров или в приложении "Дія". В настоящее время к єВідновлення подключены следующие банки: Сбербанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к єВідновлення.
- Подать заявление на компенсацию через "Дію".
- Допустить комиссию местного совета к обследованию имущества и предоставить ему подтверждающие документы.
Напомним, что в Украине расширили государственную программу "єВідновлення". В ходе второго этапа граждане получат денежные компенсации за разрушенное жилье.
Также мы писали о том, что стало известно, когда заработает международный реестр ущерба от войны РФ против Украины.