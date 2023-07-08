Пес Патрон потрапив під ворожий обстріл на Харківщині

Пес-сапер Патрон бере участь у розмінуванні територій, які залишили російські окупанти. Фото: УНІАН

Пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії, де потрапив під обстріл 5 червня. Від небезпеки собаку рятував його хазяїн Михайло Ільєв.

Про це повідомляють в Балаклійській міській військовій адміністрації.

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Враженнями від роботи на Харківщині знаменитий пес-сапер поділився в Instagram.

"Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Ви знаєте, що це місто досі зазнає ракетних ударів", — написали на сторінці Патрона у соцмережі.

Але ворожий обстріл не оминув відомого пса з його хазяїном.

"Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько", — розповідається про той день на сторінці Патрона.

5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли місто Балаклію. Тоді ворог вдарив по місту із РСЗВ. Зазнали поранень дев'ять мирних жителів, 57-річний цивільний чоловік загинув.

"Я був в укритті, мене врятувала моя людина. Я пишу це не для того, щоб вас налякати, що я міг загинути. Я пишу, щоб ще раз підкреслити, чому важливо бути в укриттях і брати туди із собою своїх чотирилапих. Це рятує життя", – закликає автор тексту від імені Патрона.

Нагадаємо, що Пес Патрон — український собака-сапер породи джек-рассел-тер’єр. Патрон почав нести службу у ДСНС України у віці 6 місяців. Зараз він допомагає знаходити вибухові пристрої, встановлені російськими військовими. Цього року собаці виповниться вже 4 роки.