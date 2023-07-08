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Пес Патрон попал под вражеский обстрел в Харьковской области

8 июля 2023 17:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пес Патрон попал во вражеский обстрел на Харьковщине
Пес-сапер Патрон участвует в разминировании территории, оставленной российскими оккупантами. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Пес Патрон вместе со своими коллегами из ГСЧС участвовал в разминировании в районе Балаклеи, где попал под обстрел 5 июня. От опасности собаку спасал его хозяин Михаил Ильев.

Об этом сообщают в Балаклейской городской военной администрации.

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Впечатлениями от работы в Харьковской области знаменитый пес-сапер поделился в Instagram.

"Очень эффективно отработали снова на Харьковщине вблизи Балаклеи. Вы знаете, что этот город до сих пор подвергается ракетным ударам", — написали на странице Патрона в соцсети.

Но вражеский обстрел не миновал известного пса с его хозяином.

"Я услышал свист и гул, но подумал, что это мои управляемо собираются взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета. Очень близко", — рассказывается о том дне на странице Патрона.

5 июня около 17:45 российские военные обстреляли город Балаклею. Тогда враг ударил по городу из РСЗО. Ранения получили девять мирных жителей, 57-летний гражданский мужчина погиб.

"Я был в укрытии, меня спас мой человек. Я пишу это не для того, чтобы вас испугать, что я мог погибнуть. Я пишу, чтобы еще раз подчеркнуть почему важно быть в укрытиях и брать туда с собой своих четырехлапых. Это спасает жизнь" , — призывает автор текста от имени Патрона.

Напомним, что Пес Патрон — украинская собака-сапер породы джек-рассел-терьер. Патрон начал нести службу в ГСЧС Украины в возрасте 6 месяцев. В настоящее время он помогает находить взрывные устройства, установленные российскими военными. В этом году собаке исполнится уже 4 года.

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