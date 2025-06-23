Напав п'яним на медика швидкої — суд покарав чоловіка

Медики швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Укрінформ

Уродженець Бахмута, перебуваючи у Харкові, у стані алкогольного сп'яніння напав на бригаду швидкої допомоги. У цю мить вони надавали допомогу знайомій обвинуваченому жінці.

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що чоловік 12 червня 2024 року у стані алкогольного сп'яніння перебував у Харкові поблизу одного із будинків на вулиці Владислава Зубенка. Тоді медики "швидкої" надавали допомогу знайомій обвинуваченому жінці. Чоловік забіг до автомобіля медичної допомоги і почав штовхати фельдшера та медсестру.

"Обвинувачений схопив за праву руку фельдшера та витягнув його на вулицю, де знову почав обома руками штовхати його в ділянку плечей, а потім умисно завдав двох ударів кулаком в ділянку лівого ока та скроні", — йдеться у вироку.

Після проведеної експертизи стало відомо, що фельдшер отримав легкі тілесні ушкодження.

Також відомо, що обвинувачений перебував на лікування через змішаний розлад емоцій та поведінки з 18 березня по 7 квітня 2023 року. Експертиза показала, що чоловік страждає на хронічне психічне захворювання у формі синдрому залежності внаслідок поєднаного вживання психоактивних речовин. Однак він міг усвідомлювати свої дії під час нападу на медиків.

Вирок суду

Салтівський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив йому покарання у виді пробаційного періоду на два роки. Крім того, йому не можна виїжджати з України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Також він має пройти курс лікування від алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який п'яний їздив на електросамокаті. Його зобов'язали заплатити штраф.

Також ми повідомляли, що орендарі викрали техніку та розгромили квартиру у Дніпрі. Аби відшкодувати збитки, власник оселі звернувся до суду.