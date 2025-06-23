Напал пьяным на медика скорой — суд наказал мужчину

Медики скорой помощи. Иллюстративное фото: Укринформ

Уроженец Бахмута, находясь в Харькове, в состоянии алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи. В этот момент они оказывали помощь знакомой обвиняемому женщине.

Об этом говорится в приговоре суда.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела говорится, что мужчина 12 июня 2024 года в состоянии алкогольного опьянения находился в Харькове возле одного из домов на улице Владислава Зубенко. Тогда медики "скорой" оказывали помощь знакомой обвиняемому женщине. Мужчина забежал в автомобиль медицинской помощи и начал толкать фельдшера и медсестру.

"Обвиняемый схватил за правую руку фельдшера и вытащил его на улицу, где снова начал обеими руками толкать его в область плеч, а затем умышленно нанес два удара кулаком в область левого глаза и виска", — говорится в приговоре.

После проведенной экспертизы стало известно, что фельдшер получил легкие телесные повреждения.

Также известно, что обвиняемый находился на лечении из-за смешанного расстройства эмоций и поведения с 18 марта по 7 апреля 2023 года. Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием в форме синдрома зависимости вследствие сочетанного употребления психоактивных веществ. Однако он мог осознавать свои действия во время нападения на медиков.

Приговор суда

Салтовский районный суд Харькова признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде пробационного периода на два года. Кроме того, ему нельзя выезжать из Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации. Также он должен пройти курс лечения от алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который пьяный ездил на электросамокате. Его обязали заплатить штраф.

Также мы сообщали, что арендаторы похитили технику и разгромили квартиру в Днепре. Чтобы возместить убытки, владелец дома обратился в суд.