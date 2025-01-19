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П'яний поліцейський стріляв по будинку сусіда — що вирішив суд

19 січня 2025 17:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині поліцейський стріляв у будинок сусіда, його судили
Будинок з побитими вікнами. Ілюстративне фото: depositphotos
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області судили чоловіка, який вночі стріляв у будинок сусідів. При цьому він перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні 2024 року помічник чергового у Богодухівському районному відділі поліції прийшов до будинку сусіда близько четвертої години ранку.

Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він почав кричати та стукати у ворота, а потім здійснив два постріли з автомата у будинок. Внаслідок його дій у будинку пошкоджено два вікна, стелю та трюмо. 

Рішення суду

Під час засідання суду поліцейський визнав свою провину. Його визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Також чоловік має сплатити майже 9500 гривень за проведення судово-балістичної експертизи.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на підлітка з перукарською бритвою через гучну музику в автобусі, його судили.

А у Львові двоє чоловіків жорстоко вбили бабусю та вкрали її сумки. Їм призначили 15 та 8 років позбавлення волі.

суд Харків стрілянина поліція судові рішення

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