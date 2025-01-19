На Харьковщине полицейский стрелял в дом соседа, его судили

Дом с побитыми окнами. Иллюстративное фото: depositphotos

В Харьковской области судили мужчину, который ночью стрелял в дом соседей. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре 2024 года помощник дежурного в Богодуховском районном отделе полиции пришел к дому соседа около четырех часов утра.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал кричать и стучать в ворота, а затем произвел два выстрела из автомата в дом. В результате его действий в доме повреждены два окна, потолок и трюмо.

Решение суда

В ходе заседания суда полицейский признал свою вину. Его признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Также мужчина должен оплатить почти 9500 гривен за проведение судебно-баллистической экспертизы.

Напомним, в Киеве мужчина напал на подростка с парикмахерской бритвой из-за громкой музыки в автобусе, его судили.

А во Львове двое мужчин жестоко убили бабушку и украли ее сумки. Им назначили 15 и 8 лет лишения свободы.