Водій запропонував поліціянту хабаря — яке покарання загрожує

Поліціянти зупиняють автомобіль. Фото: protocol.ua

На Харківщині водій сів за кермо на підпитку, після чого пропонував правоохоронцям хабаря. Слідчі повідомили місцевому жителю про підозру.

Про це інформує пресслужба поліції Харківської області у суботу, 3 травня у Telegram.

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За інформацією правоохоронців, 20 квітня 54-річний чоловік, повертаючись додому після святкування Великодня від своєї знайомої, сів за кермо напідпитку.

Згодом на території Валківської громади Богодухівського району поліціянти зупинили автомобіль та склали щодо порушника протокол про вчинене адміністративне правопорушення. Однак чоловік запропонував правоохоронцям вирішити питання на місці за 5 тисяч гривень.

Попри те, що поліціянти попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі, він все одно наполягав на хабарі.

Наразі слідчі відділення поліції за процесуального керівництва Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За вказані дії передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 4 років.

Скриншот повідомлення поліції Харківської області/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у столиці Данії Копенгагені автомобіль в’їхав у натовп.

Крім того, 29 квітня, у Варшаві трапилася масштабна аварія — перекинувся автобус з українцями.