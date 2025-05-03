Водитель предложил полицейскому взятку - какое наказание грозит

Полицейские останавливают автомобиль. Фото: protocol.ua

На Харьковщине водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, после чего предлагал правоохранителям взятки. Следователи сообщили местному жителю о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в субботу, 3 мая в Telegram.

Реклама

Читайте также:

На Харьковщине пьяный водитель предложил полиции взятку — детали

По информации правоохранителей, 20 апреля 54-летний мужчина, возвращаясь домой после празднования Пасхи от своей знакомой, сел за руль навеселе.

Впоследствии на территории Валковской громады Богодуховского района полицейские остановили автомобиль и составили в отношении нарушителя протокол о совершенном административном правонарушении. Однако мужчина предложил правоохранителям решить вопрос на месте за 5 тысяч гривен.

Несмотря на то, что полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, он все равно настаивал на взятке.

Сейчас следователи отделения полиции под процессуальным руководством Валковского отдела Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

За указанные действия предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до 4 лет.

Скриншот сообщения полиции Харьковской области/Facebook

Напомним, что недавно в столице Дании Копенгагене автомобиль въехал в толпу.

Кроме того, 29 апреля, в Варшаве случилась масштабная авария — перевернулся автобус с украинцами.