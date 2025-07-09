На Вовчанському напрямку бійці бригади ДПСУ "Форпост" захопили в полон російського військовослужбовця

Полонений російський військовий. Фото: кадр з відео

На Вовчанському напрямку бійці бригади ДПСУ "Форпост" захопили в полон чергового російського військовослужбовця зі складу штурмових підрозділів. На бойову позицію окупанта відправили без прикриття.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у середу, 9 липня.

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За інформацією ДПСУ, полонений уже два роки воює проти України. Раніше він брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку, після чого був перекинутий до піхотної штурмової групи "Шторм" — підрозділу, який комплектується зокрема й ув’язненими.

Зазначається, що на бойову позицію окупанта відправили без прикриття, а його пересування контролював ворожий дрон, який коригував маршрут.

Раніше українські прикордонники бригади "Гарт" знищили під Вовчанськом десятьох окупантів.

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