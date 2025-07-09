На Волчанском направлении бойцы бригады ГПСУ "Форпост" захватили в плен российского военнослужащего

Под Харьковом бойцы взяли в плен вояку из РФ — видео допроса
На Волчанском направлении бойцы бригады ГПСУ "Форпост" захватили в плен очередного российского военнослужащего из состава штурмовых подразделений. На боевую позицию оккупанта отправили без прикрытия.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в среду, 9 июля.
Пограничники взяли в плен оккупанта
По информации ГПСУ, пленный уже два года воюет против Украины. Ранее он участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении, после чего был переброшен в пехотную штурмовую группу "Шторм" - подразделение, которое комплектуется в том числе и заключенными.
Отмечается, что на боевую позицию оккупанта отправили без прикрытия, а его передвижение контролировал вражеский дрон, который корректировал маршрут.
Ранее украинские пограничники бригады "Гарт" уничтожили под Волчанском десятерых оккупантов.
Также мы писали, что бойцы ВСУ уничтожили российский флаг на границе с Черниговщиной.
Читайте Новини.LIVE!