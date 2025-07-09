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Главная Харьков Под Харьковом бойцы взяли в плен вояку из РФ — видео допроса

Под Харьковом бойцы взяли в плен вояку из РФ — видео допроса

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 20:11
На Волчанском направлении бойцы бригады ГПСУ "Форпост" захватили в плен российского военнослужащего
Пленный российский военный в плену. Фото: кадр из видео

На Волчанском направлении бойцы бригады ГПСУ "Форпост" захватили в плен очередного российского военнослужащего из состава штурмовых подразделений. На боевую позицию оккупанта отправили без прикрытия.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в среду, 9 июля.

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По информации ГПСУ, пленный уже два года воюет против Украины. Ранее он участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении, после чего был переброшен в пехотную штурмовую группу "Шторм" - подразделение, которое комплектуется в том числе и заключенными.

Отмечается, что на боевую позицию оккупанта отправили без прикрытия, а его передвижение контролировал вражеский дрон, который корректировал маршрут.

Ранее украинские пограничники бригады "Гарт" уничтожили под Волчанском десятерых оккупантов.

Также мы писали, что бойцы ВСУ уничтожили российский флаг на границе с Черниговщиной.

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Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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