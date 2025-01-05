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Під Харковом боєць почав стріляти під час сварки — що вирішив суд

5 січня 2025 14:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовий розпочав стрілянину під час конфлікту між цивільними на Харківщині — що вирішив суд
Молоток судді. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області сталася стрілянина через конфлікт між місцевими жителями. Вогонь розпочав військовослужбовець.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що у жовтні в селі Смирнівка Лозівського району цивільний чоловік зустрів подружжя і попросив відвезти його до населеного пункту Садове, але отримав відмову. Це спричинило сварку. Згодом він звернувся за "допомогою" до двох чоловіків, один з яких був військовослужбовцем. 

Солдат взяв автомат Калашникова і почав стріляти по машині, в якій перебувало подружжя та інші люди. В результаті стрілянини одна з куль поранила ногу жінки, а автомобіль зазнав пошкоджень.

На суді військовий зізнався у скоєному, вибачився перед постраждалою і повністю компенсував збитки. Потерпіла не має претензій і просить суд не карати обвинуваченого ув’язненням.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав військовослужбовця винним у хуліганстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Згодом реальний термін ув'язнення було замінено іспитовим строком в один рік.

А у Києві чоловік у змові з іншими шахраями виманював великі суми грошей у літніх людей. Зловмисники залякували жертв вигаданими історіями про хвороби чи правові проблеми їхніх близьких.

Нагадаємо, у Львові чоловік вкрав електросамокат Bolt, вартість якого 6000 гривень. Йому призначили покарання.

суд стрілянина Харківська область військові військовослужбовці судові рішення

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