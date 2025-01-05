Военный открыл стрельбу во время конфликта между гражданскими на Харьковщине — что решил суд

Молоток судьи. Фото: УНИАН

В Харьковской области произошла стрельба из-за конфликта между местными жителями. Огонь открыл военнослужащий.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что в октябре в селе Смирновка Лозовского района гражданский мужчина встретил супругов и попросил отвезти его в населенный пункт Садовое, но получил отказ. Впоследствии он обратился за "помощью" к двум мужчинам, один из которых был военнослужащим.

Солдат взял автомат Калашникова и начал стрелять по машине, в которой находились супруги и другие люди. В результате стрельбы одна из пуль ранила ногу женщины, а автомобиль получил повреждения.

На суде военный признался в содеянном, извинился перед пострадавшей и полностью компенсировал ущерб. Потерпевшая не имеет претензий и просит суд не наказывать обвиняемого заключением.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал военнослужащего виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Впоследствии реальный срок заключения был заменен испытательным сроком в один год.

А в Киеве мужчина в сговоре с другими мошенниками выманивал крупные суммы денег у пожилых людей. Злоумышленники запугивали жертв вымышленными историями о болезнях или правовых проблемах их близких.

Напомним, во Львове мужчина украл электросамокат Bolt, стоимость которого 6000 гривен. Ему назначили наказание.