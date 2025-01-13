Під Харковом недобудували фортифікації за 10 млн грн — що вирішив суд

Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: ДССТ

Поблизу Харкова підрядник недобудував фортифікаційних споруд, які мали стримати російський наступ на регіон. Попри це він наперед отримав 10 мільйонів гривень.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що підрядник завчасно отримав 10 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд поблизу Харкова, але роботи вчасно не виконав.

Роботи з будівництва укріплень мали завершитися до 30 червня 2024 року, але вони не були завершені. А за місяць до цього, у травні 2024, росіяни почали наступ у північних районах області, в тому числі і у Вовчанську.

Рішення суду

Беручи до уваги усі обставини, Господарський суд Харківської області ухвалив рішення прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити відповідне провадження у справі.

Підготовче засідання з цього приводу пройде вже 3 лютого 2025 року о 12:45.

Нагадаємо, львів'янка подала в суд на продавця онлайн-магазину, бо він не надіслав їй замовлення. Суд не задовольнив позов жінки.

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