Под Харьковом не достроили фортификации за 10 млн грн — что решил суд

Строительство фортификационных сооружений. Фото: ДССТ

Вблизи Харькова подрядчик не достроил фортификационных сооружений, которые должны были сдержать российское наступление на регион. Несмотря на это он заранее получил 10 миллионов гривен.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что подрядчик заблаговременно получил 10 млн грн для строительства фортификационных сооружений вблизи Харькова, но работы вовремя не выполнил.

Работы по строительству укреплений должны были завершиться до 30 июня 2024 года, но они не были завершены. А за месяц до этого, в мае 2024 года, россияне начали наступление в северных районах области, в том числе и в Волчанске.

Решение суда

Принимая во внимание все обстоятельства, Хозяйственный суд Харьковской области принял решение принять исковое заявление к рассмотрению и открыть соответствующее производство по делу.

Подготовительное заседание по этому поводу пройдет уже 3 февраля 2025 года в 12:45.

Напомним, львовянка подала в суд на продавца онлайн-магазина, потому что он не прислал ей заказ. Суд не удовлетворил иск женщины.

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