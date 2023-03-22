Під Харковом правоохоронці ексгумували труп мирної мешканки: деталі розслідування

Процес ексгумації у Борщовій

На Харківщині тривають досудові розслідування російських військових злочинів. В рамках однієї кримінальної справи відбулася ексгумація трупа 91-річної місцевої мешканки, загиблої від російського снаряду.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ексгумація жертви війни

На кладовищі села Борщова Харківського району Харківської області прокурори разом зі слідчими поліції провели процес ексгумації трупа загиблої внаслідок російської агресії місцевої мешканки.

Ексгумування відбулося в рамках чергового розслідування російських військових злочинів.

Деталі справи

Відомо, що 91-річна мешканка села Борщова загинула 18 травня 2022 року.

Того дня російські війська обстріляли вказане село.

Жінка перебувала на території свого обійстя, коли на її подвір’я упав російський снаряд.

Від вибуху ворожого боєприпасу пенсіонерка загинула на місці.

Нагадаємо, на початку березня на Херсонщині ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували росіяни.

Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці рф з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян.

Фото: Харківська обласна прокуратура