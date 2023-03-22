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Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования

22 марта 2023 14:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Процесс эксгумации в Борщевой
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Харьковской области продолжаются досудебные расследования российских военных преступлений. В рамках одного уголовного дела произошла эксгумация трупа 91-летней местной жительницы, погибшей от российского снаряда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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На кладбище села Борщева Харьковского района Харьковской области прокуроры вместе со следователями полиции провели процесс эксгумации трупа погибшей в результате российской агрессии местной жительницы.

Эксгумирование состоялось в рамках очередного расследования российских военных преступлений.

Эксгумация на Харьковщине

Детали дела

Известно, что 91-летняя жительница Борщева погибла 18 мая 2022 года.

В тот день российские войска обстреляли указанное село.

Женщина находилась на территории своего двора, когда на него упал российский снаряд.

В результате взрыва вражеского боеприпаса пенсионерка погибла на месте.

Напомним, в начале марта в Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых замучили россияне.

Во время временной оккупации города Херсона военнослужащие россии с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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