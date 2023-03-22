Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования
В Харьковской области продолжаются досудебные расследования российских военных преступлений. В рамках одного уголовного дела произошла эксгумация трупа 91-летней местной жительницы, погибшей от российского снаряда.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
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Эксгумация жертвы войны
На кладбище села Борщева Харьковского района Харьковской области прокуроры вместе со следователями полиции провели процесс эксгумации трупа погибшей в результате российской агрессии местной жительницы.
Эксгумирование состоялось в рамках очередного расследования российских военных преступлений.
Детали дела
Известно, что 91-летняя жительница Борщева погибла 18 мая 2022 года.
В тот день российские войска обстреляли указанное село.
Женщина находилась на территории своего двора, когда на него упал российский снаряд.
В результате взрыва вражеского боеприпаса пенсионерка погибла на месте.
Напомним, в начале марта в Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых замучили россияне.
Во время временной оккупации города Херсона военнослужащие россии с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.
Фото: Харьковская областная прокуратура