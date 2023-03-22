Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования

Процесс эксгумации в Борщевой

В Харьковской области продолжаются досудебные расследования российских военных преступлений. В рамках одного уголовного дела произошла эксгумация трупа 91-летней местной жительницы, погибшей от российского снаряда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Эксгумация жертвы войны

На кладбище села Борщева Харьковского района Харьковской области прокуроры вместе со следователями полиции провели процесс эксгумации трупа погибшей в результате российской агрессии местной жительницы.

Эксгумирование состоялось в рамках очередного расследования российских военных преступлений.

Детали дела

Известно, что 91-летняя жительница Борщева погибла 18 мая 2022 года.

В тот день российские войска обстреляли указанное село.

Женщина находилась на территории своего двора, когда на него упал российский снаряд.

В результате взрыва вражеского боеприпаса пенсионерка погибла на месте.

Напомним, в начале марта в Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых замучили россияне.

Во время временной оккупации города Херсона военнослужащие россии с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.

Фото: Харьковская областная прокуратура