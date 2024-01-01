Під Куп'янськом українські бійці знищили пункт спостереження ворога за допомогою ударних дронів

Знищення ворожого пункту спостереження. Фото: скриншот

Українські військові на Куп'янському напрямку значно збільшили втрати супротивника. Так, на зазначеній ділянці за допомогою БпЛА військові знищили ворожий пункт спостереження з особовим складом.

Про це повідомляє 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон".

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У повідомленні йдеться, що аеророзвідувальні групи цього загону виявили на Куп'янському напрямі точку спостереження супротивника з особовим складом усередині.

Використовуючи ударні дрони, українські військові ефективно атакували і знищили цей об'єкт, завдавши значної шкоди ворожим силам.

Нагадаємо, у боях проти російських загарбників воїни Збройних сил України активно використовують безпілотні літальні апарати. Зокрема, їх застосовують, щоб знищувати ворожих піхотинців.

Також ми писали, що ексзаступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Куп'янському напрямку. Українські захисники запобігли спробі російської армії повторно захопити місто.