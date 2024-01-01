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Под Купянском украинские бойцы уничтожили пункт наблюдения врага с помощью ударных дронов

1 января 2024 19:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Под Купянском украинские бойцы уничтожили пункт наблюдения врага с помощью ударных дронов
Уничтожение вражеского пункта наблюдения. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные на Купянском направлении значительно увеличили потери противника. Так, на указанном участке, с помощью БпЛА военные уничтожили вражеский пункт наблюдения с личным составом

Об этом сообщает 15 мобильный пограничный отряд "Стальная граница".

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Уничтожение пункта наблюдения врага на Купянском направлении 

В сообщении говорится, что аэроразведывательные группы этого отряда выявили на Купянском направлении точку наблюдения противника с личным составом внутри. 

Используя ударные дроны, украинские военные эффективно атаковали и уничтожили этот объект, нанеся значительный урон вражеским силам.

Напомним, в боях против российских захватчиков воины Вооруженных сил Украины активно используют беспилотные летательные аппараты. В частности, их применяют, чтобы уничтожать вражеских пехотинцев.

Также мы писали, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о тактической победе ВСУ на Купянском направлении. Украинские защитники пресекли попытку российской армии повторно захватить город.

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