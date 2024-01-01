Под Купянском украинские бойцы уничтожили пункт наблюдения врага с помощью ударных дронов
Украинские военные на Купянском направлении значительно увеличили потери противника. Так, на указанном участке, с помощью БпЛА военные уничтожили вражеский пункт наблюдения с личным составом
Об этом сообщает 15 мобильный пограничный отряд "Стальная граница".
Уничтожение пункта наблюдения врага на Купянском направлении
В сообщении говорится, что аэроразведывательные группы этого отряда выявили на Купянском направлении точку наблюдения противника с личным составом внутри.
Используя ударные дроны, украинские военные эффективно атаковали и уничтожили этот объект, нанеся значительный урон вражеским силам.
Напомним, в боях против российских захватчиков воины Вооруженных сил Украины активно используют беспилотные летательные аппараты. В частности, их применяют, чтобы уничтожать вражеских пехотинцев.
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