Під ударами ракет — Синєгубов показав, як на Харківщині зводять оборонні споруди

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про перевірку робіт зі зведення захисних споруд в області. За його словами, будівельники працюють 24/7.

Відповідний пост із фото Олег Синєгубов опублікував в Telegram у вівторок, 12 березня.

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"Зводимо "зуби дракона", протитанкові рови, опорні пункти, бліндажі. На сьогодні розпочаті роботи ще майже на сотні об'єктах, попередньо провівши розмінування територій", — зазначив глава місцевої ОВА.

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

За його словами, до будівництва залучено понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки. Він уточнив, що графіки погоджено, а постачання залізобетонних конструкцій проходить безперешкодно.

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

"Будівельники працюють 24/7 у надзвичайно складних умовах. У нашій області — й під ворожими ударами. Це, без перебільшення, "спецоперація" під постійними обстрілами окупанта", — наголосив Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що військовослужбовці прикордонного загону "Сталевий кордон" показали облаштовані підземні укріплення у Харківській області біля кордону з Росією.

Також ми писали, що в Харківській області повернуть державі земельну ділянку уздовж кордону з Росією, вартість якої становить понад 150 млн гривень.