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Під ударами ракет — Синєгубов показав, як на Харківщині зводять оборонні споруди

13 березня 2024 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Під ударами ракет — Синєгубов показав, як на Харківщині зводять оборонні споруди
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про перевірку робіт зі зведення захисних споруд в області. За його словами, будівельники працюють 24/7.

Відповідний пост із фото Олег Синєгубов опублікував в Telegram у вівторок, 12 березня.

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"Зводимо "зуби дракона", протитанкові рови, опорні пункти, бліндажі. На сьогодні розпочаті роботи ще майже на сотні об'єктах, попередньо провівши розмінування територій", — зазначив глава місцевої ОВА. 

Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

За його словами, до будівництва залучено понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки. Він уточнив, що графіки погоджено, а постачання залізобетонних конструкцій проходить безперешкодно.

Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Зведення оборонних споруд на Харківщині
Зведення оборонних споруд на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

"Будівельники працюють 24/7 у надзвичайно складних умовах. У нашій області — й під ворожими ударами. Це, без перебільшення, "спецоперація" під постійними обстрілами окупанта", — наголосив Синєгубов. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що військовослужбовці прикордонного загону "Сталевий кордон" показали облаштовані підземні укріплення у Харківській області біля кордону з Росією.

Також ми писали, що в Харківській області повернуть державі земельну ділянку уздовж кордону з Росією, вартість якої становить понад 150 млн гривень.

кордон
Харківська область
оборонна сфера
військові
Олег Синєгубов
війна в Україні
війна

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