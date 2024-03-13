Під ударами ракет — Синєгубов показав, як на Харківщині зводять оборонні споруди
Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про перевірку робіт зі зведення захисних споруд в області. За його словами, будівельники працюють 24/7.
Відповідний пост із фото Олег Синєгубов опублікував в Telegram у вівторок, 12 березня.
Як у Харківській області зводять фортифікаційні споруди
"Зводимо "зуби дракона", протитанкові рови, опорні пункти, бліндажі. На сьогодні розпочаті роботи ще майже на сотні об'єктах, попередньо провівши розмінування територій", — зазначив глава місцевої ОВА.
За його словами, до будівництва залучено понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки. Він уточнив, що графіки погоджено, а постачання залізобетонних конструкцій проходить безперешкодно.
"Будівельники працюють 24/7 у надзвичайно складних умовах. У нашій області — й під ворожими ударами. Це, без перебільшення, "спецоперація" під постійними обстрілами окупанта", — наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, що військовослужбовці прикордонного загону "Сталевий кордон" показали облаштовані підземні укріплення у Харківській області біля кордону з Росією.
Також ми писали, що в Харківській області повернуть державі земельну ділянку уздовж кордону з Росією, вартість якої становить понад 150 млн гривень.
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