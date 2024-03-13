Под ударами ракет — Синегубов показал, как на Харьковщине возводят оборонные сооружения
Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал о проверке работ по возведению защитных сооружений в области. По его словам, строители работают 24/7.
Соответствующий пост с фото Олег Синегубов опубликовал в Telegram во вторник, 12 марта.
Как в Харьковской области строят фортификационные сооружения
"Сводим "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты, блиндажи. На сегодняшний день начаты работы еще почти на сотне объектах, предварительно проведя разминирование территорий", — отметил глава местной ОВА.
По его словам, к строительству привлечены более 500 работников и более 200 единиц техники. Он уточнил, что графики согласованы, а поставки железобетонных конструкций проходят беспрепятственно.
"Строители работают 24/7 в сложнейших условиях. В нашей области — и под вражескими ударами. Это, без преувеличения, "спецоперация" под постоянными обстрелами оккупанта" , — подчеркнул Синегубов.
Напомним, что военнослужащие пограничного отряда "Стальная граница" показали обустроенные подземные укрепления в Харьковской области у границы с Россией.
Также мы писали, что в Харьковской области вернут государству земельный участок вдоль границы с Россией, стоимость которой составляет более 150 млн гривен.
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