Под ударами ракет — Синегубов показал, как на Харьковщине возводят оборонные сооружения

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал о проверке работ по возведению защитных сооружений в области. По его словам, строители работают 24/7.

Соответствующий пост с фото Олег Синегубов опубликовал в Telegram во вторник, 12 марта.

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"Сводим "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты, блиндажи. На сегодняшний день начаты работы еще почти на сотне объектах, предварительно проведя разминирование территорий", — отметил глава местной ОВА.

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

По его словам, к строительству привлечены более 500 работников и более 200 единиц техники. Он уточнил, что графики согласованы, а поставки железобетонных конструкций проходят беспрепятственно.

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Возведение оборонных сооружений в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

"Строители работают 24/7 в сложнейших условиях. В нашей области — и под вражескими ударами. Это, без преувеличения, "спецоперация" под постоянными обстрелами оккупанта" , — подчеркнул Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что военнослужащие пограничного отряда "Стальная граница" показали обустроенные подземные укрепления в Харьковской области у границы с Россией.

Также мы писали, что в Харьковской области вернут государству земельный участок вдоль границы с Россией, стоимость которой составляет более 150 млн гривен.