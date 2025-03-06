Готували теракти на Харківщині — викрили чотирьох агентів РФ

Підірвали авто військового — на Харківщині викрили агентів РФ
На Харківщині викрили чотирьох російських агентів, які підірвали автомобіль військового та готували ще низку терактів. Вони усі постануть перед судом, їм загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі 6 березня.
Що планували агенти РФ на Харківщині
Правоохоронці з'ясували, що четверо мешканців Харківської області, серед яких колишній військовий, інженер-програміст та двоє безробітних, були завербованими російськими спецслужбами і діяли в інтересах РФ.
Куратором обвинувачених був бойовик спецназу так званої "ДНР", який співпрацює з російським ГРУ. Він інструктував агентів та надавав їм вказівки через Telegram.
Зрадники вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області і передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками. Крім збору інформації про місця дислокації Сил оборони, у червні 2024 року вони підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого український захисник отримав тяжкі поранення.
"Також фігуранти збирались вчинити низку інших терактів. Одним з їхніх завдань було влаштувати аварію на залізничній колії, щоб пустити під укіс потяг і таким чином завадити перевезенню української військової техніки на передову", — йдеться у повідомленні.
Затримання фігурантів
Паралельно з цим один з обвинувачених виготовив саморобний вибуховий пристрій, який сховав у посадці на території Харківського району, про що відзвітував куратору в месенджері. Одразу після цього зрадника затримали правоохоронці. Інших трьох фігурантів було затримано за місцями їхнього мешкання.
Обшуки у підозрюваних
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Також відомо, що один з обвинувачених був палким шанувальником ідеології так званого "руського миру" і ділився своїми поглядами у проросійських чатах у Telegram.
Яке покарання чекає на російських шпигунів
Наразі усі чоловіки перебувають під вартою. Їх обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою осіб.
Також серед злочинів, які інкримінують ворожим агентам, — вчинення терористичного акту, придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Одного з них судитимуть ще й за фактами незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України.
Усім загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що поліція схопила зрадника, який працював на РФ у Новій Каховці. Він очолив псевдополіцію під керівництвом російського військового коменданта.
Також ми писали, що поліція викрила агента РФ, який хотів підірвати військового в Бучі. Для цього він виготовив саморобну вибухівку за інструкцією російських спецслужб.
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