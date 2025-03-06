Готували теракти на Харківщині — викрили чотирьох агентів РФ

Обвинувачений під вартою. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

На Харківщині викрили чотирьох російських агентів, які підірвали автомобіль військового та готували ще низку терактів. Вони усі постануть перед судом, їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі 6 березня.

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Правоохоронці з'ясували, що четверо мешканців Харківської області, серед яких колишній військовий, інженер-програміст та двоє безробітних, були завербованими російськими спецслужбами і діяли в інтересах РФ.

Куратором обвинувачених був бойовик спецназу так званої "ДНР", який співпрацює з російським ГРУ. Він інструктував агентів та надавав їм вказівки через Telegram.

Зрадники вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області і передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками. Крім збору інформації про місця дислокації Сил оборони, у червні 2024 року вони підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого український захисник отримав тяжкі поранення.

"Також фігуранти збирались вчинити низку інших терактів. Одним з їхніх завдань було влаштувати аварію на залізничній колії, щоб пустити під укіс потяг і таким чином завадити перевезенню української військової техніки на передову", — йдеться у повідомленні.

Затримання фігурантів

Паралельно з цим один з обвинувачених виготовив саморобний вибуховий пристрій, який сховав у посадці на території Харківського району, про що відзвітував куратору в месенджері. Одразу після цього зрадника затримали правоохоронці. Інших трьох фігурантів було затримано за місцями їхнього мешкання.

Обшуки у підозрюваних

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Також відомо, що один з обвинувачених був палким шанувальником ідеології так званого "руського миру" і ділився своїми поглядами у проросійських чатах у Telegram.

Яке покарання чекає на російських шпигунів

Наразі усі чоловіки перебувають під вартою. Їх обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою осіб.

Також серед злочинів, які інкримінують ворожим агентам, — вчинення терористичного акту, придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Одного з них судитимуть ще й за фактами незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України.

Усім загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що поліція схопила зрадника, який працював на РФ у Новій Каховці. Він очолив псевдополіцію під керівництвом російського військового коменданта.

Також ми писали, що поліція викрила агента РФ, який хотів підірвати військового в Бучі. Для цього він виготовив саморобну вибухівку за інструкцією російських спецслужб.