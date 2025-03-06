Готовили теракты на Харьковщине — разоблачили четырех агентов РФ

Обвиняемый под стражей. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

На Харьковщине разоблачили четырех российских агентов, которые подорвали автомобиль военного и готовили еще ряд терактов. Они все предстанут перед судом, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре 6 марта.

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Правоохранители выяснили, что четверо жителей Харьковской области, среди которых бывший военный, инженер-программист и двое безработных, были завербованными российскими спецслужбами и действовали в интересах РФ.

Куратором обвиняемых был боевик спецназа так называемой "ДНР", который сотрудничает с российским ГРУ. Он инструктировал агентов и давал им указания через Telegram.

Предатели выискивали места дислокации украинских военных на территории Харькова и области и передавали собранные данные в виде изображений карты с соответствующими пометками. Кроме сбора информации о местах дислокации Сил обороны, в июне 2024 года они взорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, в результате чего украинский защитник получил тяжелые ранения.

"Также фигуранты собирались совершить ряд других терактов. Одной из их задач было устроить аварию на железнодорожном пути, чтобы пустить под откос поезд и таким образом помешать перевозке украинской военной техники на передовую", — говорится в сообщении.

Задержание фигурантов

Параллельно с этим один из обвиняемых изготовил самодельное взрывное устройство, которое спрятал в посадке на территории Харьковского района, о чем отчитался куратору в мессенджере. Сразу после этого предателя задержали правоохранители. Остальные три фигуранта были задержаны по местам их проживания.

Обыски у подозреваемых

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатку, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Также известно, что один из обвиняемых был горячим поклонником идеологии так называемого "русского мира" и делился своими взглядами в пророссийских чатах в Telegram.

Какое наказание ждет российских шпионов

Сейчас все мужчины находятся под стражей. Их обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по предварительному сговору лиц.

Также среди преступлений, которые инкриминируют вражеским агентам, — совершение террористического акта, приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Одного из них будут судить еще и по фактам незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины.

Всем грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 6 марта стало известно, что полиция схватила предателя, который работал на РФ в Новой Каховке. Он возглавил псевдополицию под руководством российского военного коменданта.

Также мы писали, что полиция разоблачила агента РФ, который хотел взорвать военного в Буче. Для этого он изготовил самодельную взрывчатку по инструкции российских спецслужб.