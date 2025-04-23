Підлітки знущались з меморіалу жертвам Голокосту у Харкові — фото

Меморіал жертвам Голокосту у Харкові. Фото: скриншот

Троє підлітків у Харкові втрапили в антисемітський скандал. На меморіалі жертв Голокосту у Дробицькому Яру вони показували нацистські жести.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram 23 квітня.

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Кілька днів тому місцеві Telegram-канали оприлюднили фото, на яких троє підлітків показують нацистські жести на меморіалі жертв Голокосту у Харкові.

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Підлітки на меморіалі жертвам Голокосту в Харкові. Фото: t.me/huyovy_kharkiv

Підлітки на меморіалі жертвам Голокосту в Харкові. Фото: t.me/huyovy_kharkiv

Коментуючи ці фото, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що обурений такою поведінкою підлітків. За його словами, Дробицький Яр — це не просто місце, а рана Харкова, яка кричить про біль тисяч невинних життів.

"Ці троє — не "хлопчики", не "жарти", не "дурість". Це — свідомий акт наруги над пам’яттю. Над людяністю. Над Харковом. Звертаюся до правоохоронців — знайдіть їх. Швидко. Публічно. І зробіть усе, щоб ці малолітні нацисти понесли покарання, гідне їх вчинку", — наголосив мер.

Він додав, що ми живемо у 2025 році в місті, яке воює за свободу, гідність та бути людьми, а тінь свастики у Харкові буде розтоптана.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, нещодавно відомий український продакшн оскандалився через дубляж російською.

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