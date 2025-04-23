Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Підлітки знущалися з жертв Голокосту у Харкові — реакція поліції arrow

Підлітки знущалися з жертв Голокосту у Харкові — реакція поліції

23 квітня 2025 21:15
Карина Приходько - Редактор
Підлітки знущались з меморіалу жертвам Голокосту у Харкові — фото
Меморіал жертвам Голокосту у Харкові. Фото: скриншот
Карина Приходько - Редактор

Троє підлітків у Харкові втрапили в антисемітський скандал. На меморіалі жертв Голокосту у Дробицькому Яру вони показували нацистські жести.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram 23 квітня. 

Реклама
Читайте також:

Антисемітський скандал у Харкові

Кілька днів тому місцеві Telegram-канали оприлюднили фото, на яких троє підлітків показують нацистські жести на меморіалі жертв Голокосту у Харкові. 

Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+

Антисемітський скандал в Харкові
Підлітки на меморіалі жертвам Голокосту в Харкові. Фото: t.me/huyovy_kharkiv
Підлітки знущались над меморіалом жертвам Голокосту
Підлітки на меморіалі жертвам Голокосту в Харкові. Фото: t.me/huyovy_kharkiv

Коментуючи ці фото, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що обурений такою поведінкою підлітків. За його словами, Дробицький Яр — це не просто місце, а рана Харкова, яка кричить про біль тисяч невинних життів.

"Ці троє — не "хлопчики", не "жарти", не "дурість". Це — свідомий акт наруги над пам’яттю. Над людяністю. Над Харковом. Звертаюся до правоохоронців — знайдіть їх. Швидко. Публічно. І зробіть усе, щоб ці малолітні нацисти понесли покарання, гідне їх вчинку", — наголосив мер. 

Він додав, що ми живемо у 2025 році в місті, яке воює за свободу, гідність та бути людьми, а тінь свастики у Харкові буде розтоптана. 

Знущання над меморіалом жертвам Голокосту у Харкові
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, нещодавно відомий український продакшн оскандалився через дубляж російською.

Також ми писали, що в Одесі таксист намагався висадити з авто дівчину з дитиною за прохання їхати іншим маршрутом. Через це почався скандал

Харків меморіал поліція вандалізм Голокост
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама