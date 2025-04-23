Подростки издевались над мемориалом жертвам Холокоста в Харькове

Подростки издевались над жертвами Холокоста в Харькове — детали
Трое подростков в Харькове попали в антисемитский скандал. На мемориале жертв Холокоста в Дробицком Яру они показывали нацистские жесты.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram 23 апреля.
Антисемитский скандал в Харькове
Несколько дней назад местные Telegram-каналы обнародовали фото, на которых трое подростков показывают нацистские жесты на мемориале жертв Холокоста в Харькове.
Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+
Комментируя эти фото, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что возмущен таким поведением подростков. По его словам, Дробицкий Яр — это не просто место, а рана Харькова, которая кричит о боли тысяч невинных жизней.
"Эти трое — не "мальчики", не "шутки", не "глупость". Это — сознательный акт надругательства над памятью. Над человечностью. Над Харьковом. Обращаюсь к правоохранителям — найдите их. Быстро. Публично. И сделайте все, чтобы эти малолетние нацисты понесли наказание, достойное их поступка", — подчеркнул мэр.
Он добавил, что мы живем в 2025 году в городе, который воюет за свободу, достоинство и быть людьми, а тень свастики в Харькове будет растоптана.
Напомним, недавно известный украинский продакшн оскандалился из-за дубляжа на русском.
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