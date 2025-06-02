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Після задухи буде сюрприз — прогноз погоди у Харкові на завтра

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Дата публікації: 2 червня 2025 13:59
Погода в Харкові 3 червня — детальний прогноз від синоптиків
Спекотна погода. Фото: УНІАН

У вівторок, 3 червня, на Харківщині очікується типово літня погода. Вночі опадів не передбачається, а от вдень можливі локальні короткочасні дощі, подекуди з грозами. 

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 3 червня

У Харківській області вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +12...+17°С, а вдень повітря прогріється до спекотних +25...+30°С. Спека супроводжуватиметься помірним вітром південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

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Температура по області 3 червня. Фото: скриншот
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Температурна карта України 3 червня. Фото: Метеопост

Погода в Харкові 3 червня 

У Харкові вночі буде ясно й сухо, з температурою +14...+16°С. Вранці потепліє до +17°С, а вдень місто розпече спека до +28...+30°С. До вечора можливий невеликий короткочасний дощ із грозою. 

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильну спеку в Україні і назвали місяць, коли можна очікувати до +38°С.

Також у Києві нещодавно очевидці зняли на відео, як блискавка вдарила у вікно будинку. 

погода Харківська область Харків прогноз погоди червень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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