Погода в Харкові 3 червня — детальний прогноз від синоптиків

Спекотна погода. Фото: УНІАН

У вівторок, 3 червня, на Харківщині очікується типово літня погода. Вночі опадів не передбачається, а от вдень можливі локальні короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 3 червня

У Харківській області вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +12...+17°С, а вдень повітря прогріється до спекотних +25...+30°С. Спека супроводжуватиметься помірним вітром південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура по області 3 червня. Фото: скриншот

Температурна карта України 3 червня. Фото: Метеопост

Погода в Харкові 3 червня

У Харкові вночі буде ясно й сухо, з температурою +14...+16°С. Вранці потепліє до +17°С, а вдень місто розпече спека до +28...+30°С. До вечора можливий невеликий короткочасний дощ із грозою.

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильну спеку в Україні і назвали місяць, коли можна очікувати до +38°С.

Також у Києві нещодавно очевидці зняли на відео, як блискавка вдарила у вікно будинку.