Погода в Харкові 3 червня — детальний прогноз від синоптиків

Після задухи буде сюрприз — прогноз погоди у Харкові на завтра
У вівторок, 3 червня, на Харківщині очікується типово літня погода. Вночі опадів не передбачається, а от вдень можливі локальні короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода у Харківській області 3 червня
У Харківській області вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +12...+17°С, а вдень повітря прогріється до спекотних +25...+30°С. Спека супроводжуватиметься помірним вітром південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.
Погода в Харкові 3 червня
У Харкові вночі буде ясно й сухо, з температурою +14...+16°С. Вранці потепліє до +17°С, а вдень місто розпече спека до +28...+30°С. До вечора можливий невеликий короткочасний дощ із грозою.
Нагадаємо, синоптики попереджають про сильну спеку в Україні і назвали місяць, коли можна очікувати до +38°С.
Також у Києві нещодавно очевидці зняли на відео, як блискавка вдарила у вікно будинку.
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