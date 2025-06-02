Погода в Харькове 3 июня — подробный прогноз от синоптиков

После духоты будет сюрприз — прогноз погоды в Харькове на завтра
Во вторник, 3 июня, на Харьковщине ожидается типично летняя погода. Ночью осадков не предвидится, а вот днем возможны локальные кратковременные дожди, местами с грозами.
Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 3 июня
В Харьковской области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+17°С, а днем воздух прогреется до жарких +25...+30°С. Жара будет сопровождаться умеренным ветром юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Харькове 3 июня
В Харькове ночью будет ясно и сухо, с температурой +14...+16°С. Утром потеплеет до +17°С, а днем город раскалит жара до +28...+30°С. К вечеру возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.
Напомним, синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине и назвали месяц, когда можно ожидать до +38°С.
Также в Киеве недавно очевидцы сняли на видео, как молния ударила в окно дома.
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