Погода в Харькове 3 июня — подробный прогноз от синоптиков

Жаркая погода. Фото: УНИАН

Во вторник, 3 июня, на Харьковщине ожидается типично летняя погода. Ночью осадков не предвидится, а вот днем возможны локальные кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 3 июня

В Харьковской области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+17°С, а днем воздух прогреется до жарких +25...+30°С. Жара будет сопровождаться умеренным ветром юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области 3 июня. Фото: скриншот

Температурная карта Украины 3 июня. Фото: Метеопост

Погода в Харькове 3 июня

В Харькове ночью будет ясно и сухо, с температурой +14...+16°С. Утром потеплеет до +17°С, а днем город раскалит жара до +28...+30°С. К вечеру возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.

Напомним, синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине и назвали месяц, когда можно ожидать до +38°С.

Также в Киеве недавно очевидцы сняли на видео, как молния ударила в окно дома.