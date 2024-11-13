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Пів мільйона для МСЕК за інвалідність — у Харкові спіймали ділка

13 листопада 2024 17:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Інвалідність за гроші — у Харкові ділок пропонував за 15 тисяч доларів вирішити питання з військовим обліком
Слідчі дії. Фото: Харківська обласна прокуратура
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харкові затримали чоловіка, який за 15 тисяч доларів обіцяв допомогти оформити інвалідність своєму товаришу. Фігурант запевняв, що має зв'язки у медико-соціальній експертній комісії (МСЕК).

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у середу, 13 листопада.

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Деталі справи

За даними правоохоронців, повідомлено про підозру 54-річному чоловіку в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовцями.

У матеріалах слідства вказано, що підозрюваний дізнався про втрату знайомим військово-облікового документу. Чоловік запевнив, що завдяки "зв’язкам" у МСЕК та інших установах може допомогти з виключенням  з військового обліку, оформивши другу групу інвалідності.

МСЕК Корупція
Затримання підозрюваного. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Послуга" передбачала декілька етапів, зокрема оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи у Харківському районі та відновлення посвідчення військовозобов’язаного. Після виконання цих кроків підозрюваний обіцяв знайомому сприяти отриманню інвалідності внаслідок "перенесеного захворювання на COVID". За весь пакет документів ділок вимагав 15 тисяч доларів.

"Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання обумовленої суми. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Слідство також продовжує встановлювати інших можливих фігурантів цієї справи, зокрема співробітників МСЕК та територіального центру комплектування (ТЦК), які можуть бути причетні до даної схеми.

Нагадаємо, у Львівській області колишня лікарка вимагала у військового гроші за "допомогу" у встановленні інвалідності. Жінка запевняла, що в разі відмови надати кошти іншим шляхом отримати відповідний статус буде неможливо.

А у Донецькій області викрито схему ухилення від мобілізації через судові рішення. "Послуги" коштували тисячі доларів.

Харків ТЦК та СП військовозобов'язані корупція інвалідність МСЕК

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