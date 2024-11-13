Инвалидность за деньги — в Харькове делец предлагал за 15 тысяч долларов решить вопрос с военным учетом

Следственные действия. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержан мужчина, который за 15 тысяч долларов обещал помочь оформить инвалидность своему товарищу. Фигурант уверял, что имеет связки в медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в среду, 13 ноября.

Читайте также:

Детали дела

По данным правоохранителей, сообщено о подозрении 54-летнему мужчине в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения должностными лицами.

В материалах следствия указано, что подозреваемый узнал о потере знакомых военно-учетного документа. Мужчина заверил, что благодаря "связям" в МСЭК и других учреждениях может помочь с исключением из военного учета, оформив вторую группу инвалидности.

Задержание подозреваемого. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Услуга" предусматривала несколько этапов, в частности, оформление статуса внутренне перемещенного лица в Харьковском районе и восстановление удостоверения военнообязанного. После выполнения этих шагов подозреваемый обещал знакомому способствовать получению инвалидности в результате "перенесенного заболевания COVID". За весь пакет документов делок требовал 15 тысяч долларов.

"Правоохранители задержали мужчину во время получения оговоренной суммы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Следствие также продолжает устанавливать других возможных фигурантов этого дела, в частности, сотрудников МСЭК и территориального центра комплектования (ТЦК), которые могут быть причастны к данной схеме.

Напомним, во Львовской области бывший врач требовала у военного деньги за "помощь" в установлении инвалидности. Женщина уверяла, что в случае отказа предоставить средства, другим путем получить соответствующий статус будет невозможно.

А в Донецкой области разоблачена схема уклонения от мобилизации с помощью судебных решений. "Услуги" стоили тысячи долларов.