Про старт опалювального сезону у Харкові

Комунальники лагодять систему опалення. Ілюстративне фото: КП "Харківські теплові мережі"

Наближаючись до холодів, жителі Харкова активно готуються до опалювального сезону, який завжди вимагає особливої ​​уваги. Однак ця зима може стати справжнім випробуванням для мешканців будинків, які цьогоріч можуть залишитися без тепла. Про стан справ у Харкові щодо опалення та готовність зустріти зиму — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Немає людей — немає тепла

У Салтівському мікрорайоні, який пережив важкі руйнування на початку повномасштабного вторгнення, тема опалення є серйозною проблемою для багатьох мешканців. В одній із пошкоджених багатоповерхівок на один під’їзд мешкає лише п’ять сімей, і ця будівля може залишитися не опалювана вже другий сезон поспіль. Надія Григорівна, 70-річна жителька цього будинку, розповідає, що багато її сусідів виїхали за кордон і відмовляються платити комунальні послуги.

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"Ті, хто живуть зараз за кордоном, вони не хочуть платити, тому проти опалення. А тих, хто тут живе ー меншість", — розповіла жінка.

Харків'янка Надія Григорівна. Фото: Новини.LIVE

Минулу зиму жінка зі своїм чоловіком пережили у холодній квартирі, але вони не хотіла би повторювати цей досвід.

"Тут ми прожили минулу зиму без опалення, без води. З криниці носили воду, грілися обігрівачем в одній кімнаті, добре хоч газ був. Погано прожили зиму ー цю зиму чекаємо зі страхом", — каже пенсіонерка.

Будинок, де мешкає Надія Григорівна. Фото: Новини.LIVE

Хоча ситуація в цьому будинку є дуже складною, надія на опалення все ж є. Двоє співробітників комунальних служб, яких ми зустріли біля будинку Надії Григорівни, повідомили, що на цьому тижні тут було розпочато ремонт опалення та гарячої води.

Пів сотні будинків без опалення

Проте Салтівський район не єдиний, де виникають проблеми з опаленням. За даними Харківської міської ради, 57 будинків у місті не будуть підключені до опалення через сильне пошкодження житлового фонду та інфраструктури. Серед цих будинків 32 розташовані в Київському районі, 16 — у Салтівському, а решта — в інших районах.

"Були дуже сильні руйнації, які неможливо ліквідувати. Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні значні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням", — зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Одна із пошкодженних багатоповерхівок на Північній Салтівці. Фото: Новини.LIVE

Старт опалювального сезону

У Харкові через похолодання опалювати домівки розпочали зранку 23 жовтня. Комунальники обіцяли, що теплоносій подадуть до всіх домівок до 25 жовтня включно. Як зазвичай, підключення опалення відбувається у п'ять черг: спочатку будинки низької поверховості у кожному районі, потім — більшої.

За словами мера Харкова, відповідальні комунальні служби "посилено працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити теплом житлові будинки харків'ян та міські об'єкти соціальної сфери". Він також додав, що ці служби також проінформовані щодо негайних дій з опаленням на випадок ворожих обстрілів енергосистеми.

"Ми маємо таку інформацію від ГУР, від військових, що російський агресор буде цілеспрямовано знищувати нам енергетичну інфраструктуру, теплову мережу, сталу подачу води. Але, знаєте, пройдемо, я впевнений в цьому", — розповів Терехов під час пресконференції 11 жовтня.

Комунальники готувались до старту опалювального сезону одразу від закінчення минулого. За це час вони переклали 220 км магістральних трубопроводів. Також, за словами мера, міські котельні обладнали потужними генераторами для безперебійного надання послуг.