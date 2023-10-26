О старте отопительного сезона в Харькове

Коммунальщики чинят систему отопления. Иллюстративное фото: КП "Харьковские тепловые сети"

Приближаясь к холодам, харьковчане активно готовятся к отопительному сезону, который всегда требует особого внимания. Однако эта зима может стать настоящим испытанием для жителей домов, которые в этом году могут остаться без тепла. О состоянии дел в Харькове по отоплению и готовности встретить зиму — читайте в материале Новини.LIVE.

Нет людей — нет тепла

В Салтовском микрорайоне, пережившем тяжелые разрушения в начале полномасштабного вторжения, тема отопления является серьезной проблемой для многих жителей. В одной из поврежденных многоэтажек на один подъезд проживает только пять семей, и это здание может остаться не отапливаемым уже второй сезон подряд. Надежда Григорьевна, 70-летняя жительница этого дома, рассказывает, что многие ее соседи уехали за границу и отказываются платить коммунальные услуги.

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"Те, кто живет сейчас за границей, они не хотят платить, поэтому против отопления. А тех, кто здесь живет — меньшинство", — рассказала женщина.

Харьковчанка Надежда Григорьевна. Фото: Новини.LIVE

Минувшую зиму женщина со своим мужем пережили в холодной квартире, но они не хотели бы повторять этот опыт.

"Здесь мы прожили прошлую зиму без отопления, без воды. Из колодца носили воду и грелись обогревателем в одной комнате, хорошо хоть газ был. Плохо прожили зиму — эту зиму ждем со страхом", — говорит пенсионерка.

Дом, где проживает Надежда Григорьевна. Фото: Новини.LIVE

Хотя ситуация в этом доме очень сложная, надежда на отопление все же есть. Два сотрудника коммунальных служб, которых мы встретили у дома Надежды Григорьевны, сообщили, что на этой неделе здесь был начат ремонт отопления и горячей воды.

Полсотни домов без отопления

Однако Салтовский район не единственный, где возникают проблемы с отоплением. По данным Харьковского городского совета, 57 домов в городе не будут подключены к отоплению из-за сильного повреждения жилого фонда и инфраструктуры. Среди этих домов 32 расположены в Киевском районе, 16 — в Салтовском, а остальные — в других районах.

"Были очень сильные разрушения, которые невозможно ликвидировать. Несколько домов будут снесены, некоторым нужны значительные средства, чтобы их восстановить. Все остальные будут с отоплением", — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Одна из поврежденных многоэтажек на Северной Салтовке. Фото: Новини.LIVE

Старт отопительного сезона

В Харькове из-за похолодания отапливать дома начали утром 23 октября. Коммунальщики обещали, что теплоноситель подадут во все дома до 25 октября включительно. Как обычно, подключение отопления происходит в пять очередей: сначала дома низкой этажности в каждом районе, затем — большей.

По словам мэра Харькова, ответственные коммунальные службы "усиленно работают над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом жилые дома харьковчан и городские объекты социальной сферы" . Он также добавил, что эти службы также проинформированы о немедленных действиях с отоплением на случай вражеских обстрелов энергосистемы.

"У нас такая информация от ГУР, от военных, что российский агрессор будет целенаправленно уничтожать нам энергетическую инфраструктуру, тепловую сеть, постоянную подачу воды. Но, знаете, пройдем, я уверен в этом", — рассказал Терехов во время пресс-конференции 11 октября.

Коммунальщики готовились к старту отопительного сезона сразу после окончания прошлого. За это время они перевели 220 км магистральных трубопроводов. Также, по словам мэра, городские котельные оборудовали мощными генераторами для бесперебойного предоставления услуг.