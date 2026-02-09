На Харківщині 9 лютого діятимуть погодинні відключення світла

По 17 годин без світла на добу — на Харківщині діятимуть графіки
У Харківській області впродовж понеділка, 9 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують на всю добу з 00:00 до 24:00 через напружену ситуацію в енергосистемі України, яка виникла внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.
Коли вимикатимуть світло в Харкові 9 лютого
Як повідомили енергетики, рішення ухвалене за розпорядженням НЕК "Укренерго". Відключення застосовуватимуться по чергах і підчергах із урахуванням часу, необхідного для технологічних перемикань у мережі.
- 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
- 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
- 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
- 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
Окремо зазначається, що для підприємств і бізнесу протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності. Такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та недопущення аварійних ситуацій.
Нагадаємо, вчора, 8 лютого, міністр енергетики Денис Шмигаль відповів, як в країні відновлюють енергооб'єкти та що конкретно зроблено.
Тим часом Росія продовжує бити по енергетиці в Україні. Сьогодні, 9 лютого, на Волині під атакою опинився енергооб'єкт.
