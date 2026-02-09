На Харківщині 9 лютого діятимуть погодинні відключення світла

Аварійні бригади проводять ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Харківській області впродовж понеділка, 9 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують на всю добу з 00:00 до 24:00 через напружену ситуацію в енергосистемі України, яка виникла внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.

Коли вимикатимуть світло в Харкові 9 лютого

Як повідомили енергетики, рішення ухвалене за розпорядженням НЕК "Укренерго". Відключення застосовуватимуться по чергах і підчергах із урахуванням часу, необхідного для технологічних перемикань у мережі.

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Окремо зазначається, що для підприємств і бізнесу протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності. Такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та недопущення аварійних ситуацій.

