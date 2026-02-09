На Харьковщине 9 февраля будут действовать почасовые отключения света

Аварийные бригады проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харьковской области в течение понедельника, 9 февраля, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся на все сутки с 00:00 до 24:00 из-за напряженной ситуации в энергосистеме Украины, которая возникла в результате вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как сообщили энергетики, решение принято по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Отключения будут применяться по очередям и подочередно с учетом времени, необходимого для технологических переключений в сети.

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Отдельно отмечается, что для предприятий и бизнеса в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности. Такие меры необходимы для стабилизации работы энергосистемы и недопущения аварийных ситуаций.

