Главная Харьков По 17 часов без света в сутки — на Харьковщине будут графики

По 17 часов без света в сутки — на Харьковщине будут графики

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 09:51
На Харьковщине 9 февраля будут действовать почасовые отключения света
Аварийные бригады проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харьковской области в течение понедельника, 9 февраля, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся на все сутки с 00:00 до 24:00 из-за напряженной ситуации в энергосистеме Украины, которая возникла в результате вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Харьковоблэнерго.

Как сообщили энергетики, решение принято по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Отключения будут применяться по очередям и подочередно с учетом времени, необходимого для технологических переключений в сети.

  • 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
  • 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
  • 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
  • 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Отдельно отмечается, что для предприятий и бизнеса в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности. Такие меры необходимы для стабилизации работы энергосистемы и недопущения аварийных ситуаций.

Напомним, вчера, 8 февраля, министр энергетики Денис Шмыгаль ответил, как в стране восстанавливают энергообъекты и что конкретно сделано.

Тем временем Россия продолжает бить по энергетике в Украине. Сегодня, 9 февраля, на Волыни под атакой оказался энергообъект.

Харьков электроэнергия электроснабжение графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
