На завтра у Харкові синоптики прогнозують теплу, але дощову погоду

Осінь у Харкові. Ілюстративне фото: Суспільне

Погода у Харкові та області завтра, 7 жовтня, буде дощовою, але температура все ще достатньо висока. Сонечко буде виглядати, хоча не обійдеться без хмар.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

Згідно з інформацією метеорологів, Харків та область очікує нічна температура +13...+15°С, а денна на рівні +23...+25°С.

На Харківщині вночі дощів не очікується, а ось вдень не зайвим буде прихопити парасольку через невеличкі опади. Сила вітру складатиме 5-10 м/с.

Погода у Харкові на 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні зараз формується дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.