На завтра в Харькове синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду

Осень в Харькове. Иллюстративное фото: Суспільне

Погода в Харькове и области завтра, 7 октября, будет дождливая, но температура все еще достаточно высока. На небе иногда будет появляться солнышко, хотя не обойдется без облаков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Согласно информации метеорологов, Харьков и область ожидают ночная температура +13...+15°С, а дневная на уровне +23...+25°С.

В Харьковской области ночью дождей не ожидается, а вот днем не лишним будет прихватить зонтик из-за небольших осадков. Сила ветра составит 5-10 м/с.

Погода в Харькове на 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине сейчас формируется действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.