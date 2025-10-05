Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 6 жовтня

Погіршення видимості — чого очікувати від погоди в Харкові завтра
Погода в Харкові та області завтра, 6 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують туман та незначний дощ.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 6 жовтня
Вночі істотних опадів не прогнозується, однак можливий туман, який продовжиться і зранку. Вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Харківській області вночі +6...+11 °C, вдень +13...+18 °C;
- у Харкові вночі +6...+8 °C, вдень +14...+16 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через туман по Харкову та області. Видимість буде 200-500 м.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в деяких областях можливі незначні дощі.
А у Києві 6 жовтня прогнозують туман. Там температура повітря завтра прогріється до +15 °C.
