Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 6 жовтня

Погода в Харкові та області завтра, 6 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують туман та незначний дощ.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові та області 6 жовтня

Вночі істотних опадів не прогнозується, однак можливий туман, який продовжиться і зранку. Вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Харківській області вночі +6...+11 °C, вдень +13...+18 °C;

у Харкові вночі +6...+8 °C, вдень +14...+16 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через туман по Харкову та області. Видимість буде 200-500 м.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в деяких областях можливі незначні дощі.

А у Києві 6 жовтня прогнозують туман. Там температура повітря завтра прогріється до +15 °C.