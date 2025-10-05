Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Погіршення видимості — чого очікувати від погоди в Харкові завтра

Погіршення видимості — чого очікувати від погоди в Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 21:44
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 6 жовтня
Жінка на вулиці під час туману. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 6 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують туман та незначний дощ.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Погода в Харкові та області 6 жовтня

Вночі істотних опадів не прогнозується, однак можливий туман, який продовжиться і зранку. Вдень місцями можливий невеликий дощ.

Погода в Україні 6 жовтня
Погода в Україні 6 жовтня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по Харківській області вночі +6...+11 °C, вдень +13...+18 °C;
  • у Харкові вночі +6...+8 °C, вдень +14...+16 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через туман по Харкову та області. Видимість буде 200-500 м.

Туман у Харкові 6 жовтня
Небезпечні метеорологічні явища. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в деяких областях можливі незначні дощі.

А у Києві 6 жовтня прогнозують туман. Там температура повітря завтра прогріється до +15 °C.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації