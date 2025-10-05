Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 6 октября

Женщина на улице во время тумана. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 6 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют туман и незначительный дождь.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 6 октября

Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако возможен туман, который продолжится и утром. Днем местами возможен небольшой дождь.

Погода в Украине 6 октября. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

по Харьковской области ночью +6...+11 °C, днем +13...+18 °C;

в Харькове ночью +6...+8 °C, днем +14...+16 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за тумана по Харькову и области. Видимость будет 200-500 м.

Опасные метеорологические явления. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра в некоторых областях возможны незначительные дожди.

А в Киеве 6 октября прогнозируют туман. Там температура воздуха завтра прогреется до +15 °C.