Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Ухудшение видимости — чего ожидать от погоды в Харькове завтра

Ухудшение видимости — чего ожидать от погоды в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 21:44
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 6 октября
Женщина на улице во время тумана. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 6 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют туман и незначительный дождь.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове и области 6 октября

Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако возможен туман, который продолжится и утром. Днем местами возможен небольшой дождь.

Погода в Україні 6 жовтня
Погода в Украине 6 октября. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по Харьковской области ночью +6...+11 °C, днем +13...+18 °C;
  • в Харькове ночью +6...+8 °C, днем +14...+16 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за тумана по Харькову и области. Видимость будет 200-500 м.

Туман у Харкові 6 жовтня
Опасные метеорологические явления. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра в некоторых областях возможны незначительные дожди.

А в Киеве 6 октября прогнозируют туман. Там температура воздуха завтра прогреется до +15 °C.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации