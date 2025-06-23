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Головна Харків Погіршення видимості та опади — погода в Харкові завтра

Погіршення видимості та опади — погода в Харкові завтра

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 19:44
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 24 червня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Харкові та області 24 червня

Погода в Харкові та області завтра, 24 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман, дощ та грозу.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 24 червня

Вночі істотних опадів не прогнозується. Синоптики зазначають, що буде слабкий туман, а вдень — короткочасний дощ місцями з грозою.

Прогноз погоди в Україні 24 червня
Погода в Україні 24 червня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • у Харківській області вночі +9...+14 °С, вдень +20...+25 °С;
  • у Харкові вночі +10...+12 °С, вдень +23...+25 °С.

Нагадаємо, завтра короткочасні опади з грозами охоплять більшість регіонів України. В Укргідрометцентрі показали карту.

А у Києві 24 червня температура повітря підвищиться до +24°C. Синоптики попередили про дощ та вітер.

погода Харків Харківська область дощ прогноз погоди гроза
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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