Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 24 червня

Погіршення видимості та опади — погода в Харкові завтра
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Харкові та області 24 червня
Погода в Харкові та області завтра, 24 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман, дощ та грозу.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
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Погода в Харкові та області 24 червня
Вночі істотних опадів не прогнозується. Синоптики зазначають, що буде слабкий туман, а вдень — короткочасний дощ місцями з грозою.
Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Харківській області вночі +9...+14 °С, вдень +20...+25 °С;
- у Харкові вночі +10...+12 °С, вдень +23...+25 °С.
Нагадаємо, завтра короткочасні опади з грозами охоплять більшість регіонів України. В Укргідрометцентрі показали карту.
А у Києві 24 червня температура повітря підвищиться до +24°C. Синоптики попередили про дощ та вітер.
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