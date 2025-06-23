Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 24 июня

Ухудшение видимости и осадки — погода в Харькове завтра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Погода в Харькове и области 24 июня
Погода в Харькове и области завтра, 24 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане, дожде и грозе.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
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Погода в Харькове и области 24 июня
Ночью существенных осадков не прогнозируется. Синоптики отмечают, что будет слабый туман, а днем — кратковременный дождь местами с грозой.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в Харьковской области ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С;
- в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +23...+25 °С.
Напомним, завтра кратковременные осадки с грозами охватят большинство регионов Украины. В Укргидрометцентре показали карту.
А в Киеве 24 июня температура воздуха повысится до +24 °C. Синоптики предупредили о дожде и ветре.
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