Відео

Погода готує несподіванку для Харкова — прогноз

Погода готує несподіванку для Харкова — прогноз

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 00:01
Оновлено: 00:02
Погода у Харкові 27 листопада — туман і невеликий дощ
Жінки з парасолею на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 27 листопада очікується хмарна погода з проясненнями, туман та місцями невеликий дощ, через що видимість уночі й уранці може знижуватися до 200–500 метрів. Температура залишиться плюсовою впродовж доби, а південно-східний вітер сягатиме 7–12 м/с.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у середу, 26 листопада.

Читайте також:

Прогноз погоди на 27 листопада

У місті вночі синоптики прогнозують невеликий дощ та туман, що знижуватиме видимість до 200–500 метрів, а вдень істотних опадів не очікується. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с, зберігатиметься характерна для кінця листопада прохолодна, але плюсова погода. Температура повітря становитиме +4…+6° уночі та підвищиться до +9…+11° вдень.

Погода готує несподіванку для Харкова — прогноз - фото 1
Допис Харківського гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

Упродовж дня погода залишатиметься відносно стабільною: опади майже не прогнозуються, а температура й надалі триматиметься в межах осіннього тепла. Місто перебуватиме під впливом теплого повітряного потоку, що й зумовить підвищені температурні показники для цього періоду.

Погода по області

У регіоні вночі місцями очікується дрібний дощ, який у більшості районів припиниться до ранку, а вдень обіцяють суху погоду. Через туман видимість також знижуватиметься до 200–500 метрів, що може ускладнювати дорожню ситуацію. Температура вночі становитиме +1…+6°, а вдень підніметься до +7…+12°.

Нагадаємо, що прогнози погоди на початок зими виявилися настільки м’якими, що здивували навіть досвідчених синоптиків.

Раніше ми також інформували, що у грудні в Україні очікується температура, вища за кліматичну норму, тож зима буде відносно теплою.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
