Погода в Харькове 27 ноября - туман и небольшой дождь - туман и небольшой дождь

В Харькове 27 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, туман и местами небольшой дождь, из-за чего видимость ночью и утром может снижаться до 200-500 метров. Температура останется плюсовой в течение суток, а юго-восточный ветер будет достигать 7-12 м/с.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в среду, 26 ноября.

Прогноз погоды на 27 ноября

В городе ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман, который будет снижать видимость до 200-500 метров, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточным со скоростью 7-12 м/с, будет сохраняться характерная для конца ноября прохладная, но плюсовая погода. Температура воздуха составит +4...+6° ночью и повысится до +9...+11° днем.

В течение дня погода будет оставаться относительно стабильной: осадки почти не прогнозируются, а температура и в дальнейшем будет держаться в пределах осеннего тепла. Город будет находиться под влиянием теплого воздушного потока, что и обусловит повышенные температурные показатели для этого периода.

Погода по области

В регионе ночью местами ожидается мелкий дождь, который в большинстве районов прекратится к утру, а днем обещают сухую погоду. Из-за тумана видимость также будет снижаться до 200-500 метров, что может усложнять дорожную ситуацию. Температура ночью составит +1...+6°, а днем поднимется до +7...+12°.

Напомним, что прогнозы погоды на начало зимы оказались настолько мягкими, что удивили даже опытных синоптиков.

Ранее мы также информировали, что в декабре в Украине ожидается температура выше климатической нормы, поэтому зима будет относительно теплой.