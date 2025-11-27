Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Погода готовит неожиданность для Харькова — прогноз

Погода готовит неожиданность для Харькова — прогноз

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 00:01
обновлено: 00:02
Погода в Харькове 27 ноября - туман и небольшой дождь - туман и небольшой дождь
Женщины с зонтом на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 27 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, туман и местами небольшой дождь, из-за чего видимость ночью и утром может снижаться до 200-500 метров. Температура останется плюсовой в течение суток, а юго-восточный ветер будет достигать 7-12 м/с.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в среду, 26 ноября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 27 ноября

В городе ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман, который будет снижать видимость до 200-500 метров, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточным со скоростью 7-12 м/с, будет сохраняться характерная для конца ноября прохладная, но плюсовая погода. Температура воздуха составит +4...+6° ночью и повысится до +9...+11° днем.

Погода готує несподіванку для Харкова — прогноз - фото 1
Сообщение Харьковского гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

В течение дня погода будет оставаться относительно стабильной: осадки почти не прогнозируются, а температура и в дальнейшем будет держаться в пределах осеннего тепла. Город будет находиться под влиянием теплого воздушного потока, что и обусловит повышенные температурные показатели для этого периода.

Погода по области

В регионе ночью местами ожидается мелкий дождь, который в большинстве районов прекратится к утру, а днем обещают сухую погоду. Из-за тумана видимость также будет снижаться до 200-500 метров, что может усложнять дорожную ситуацию. Температура ночью составит +1...+6°, а днем поднимется до +7...+12°.

Напомним, что прогнозы погоды на начало зимы оказались настолько мягкими, что удивили даже опытных синоптиков.

Ранее мы также информировали, что в декабре в Украине ожидается температура выше климатической нормы, поэтому зима будет относительно теплой.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды погода в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации