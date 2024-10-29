Прогноз погоди на Харківщині 30 жовтня — тумани та загроза пожежі

Туман у Харкові. Фото: Апостроф

У Харківській області очікується прохолодна осіння погода. Температура повітря підніметься максимум до +12 °С. При цьому мешканців Харкова та області попереджають про небезпеку, зумовлену туманами, та пожежну загрозу.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.

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Погода на Харківщині 30 жовтня

У Харківській області очікується мінлива хмарність, проте обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці буде туман, через що видимість знизиться до 200-500 м.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі від -2...+3 °С;

вдень +7...+12 °С.

Погода в Харкові 30 жовтня

В Харкові істотних опадів не очікується, проте вночі та вранці містяни так само потерпатимуть через туман. Видимість знизиться до 200-500 м.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі близько 0 °С;

вдень +10...+12 °С.

Попередження про сильні тумани

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 30 жовтня.

Вночі та вранці 30 жовтня по області та місту очікується туман, видимість буде в межах 200-500 м. Оголошено перший рівень небезпеки.

"Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними", — попередили в Укргідрометцентрі.

Попередження про тумани. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в області

Синоптики також наголошують, що 30-31 жовтня в Харківській області буде посилений рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови 30 жовтня сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — пояснили синоптики.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики розповіли, як впродовж цього тижня різко зміниться погода та в яких областях стане прохолодніше.

Також у Львові очікуються помірні опади вранці, але упродовж дня погода зміниться.