Прогноз погоди на Харківщині 30 жовтня — тумани та загроза пожежі

Погода на Харківщині — синоптики повідомили про небезпеку
У Харківській області очікується прохолодна осіння погода. Температура повітря підніметься максимум до +12 °С. При цьому мешканців Харкова та області попереджають про небезпеку, зумовлену туманами, та пожежну загрозу.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.
Погода на Харківщині 30 жовтня
У Харківській області очікується мінлива хмарність, проте обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці буде туман, через що видимість знизиться до 200-500 м.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі від -2...+3 °С;
- вдень +7...+12 °С.
Погода в Харкові 30 жовтня
В Харкові істотних опадів не очікується, проте вночі та вранці містяни так само потерпатимуть через туман. Видимість знизиться до 200-500 м.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі близько 0 °С;
- вдень +10...+12 °С.
Попередження про сильні тумани
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 30 жовтня.
Вночі та вранці 30 жовтня по області та місту очікується туман, видимість буде в межах 200-500 м. Оголошено перший рівень небезпеки.
"Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними", — попередили в Укргідрометцентрі.
Пожежна небезпека в області
Синоптики також наголошують, що 30-31 жовтня в Харківській області буде посилений рівень пожежної небезпеки.
"Погодні умови 30 жовтня сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — пояснили синоптики.
Нагадаємо, синоптики розповіли, як впродовж цього тижня різко зміниться погода та в яких областях стане прохолодніше.
Також у Львові очікуються помірні опади вранці, але упродовж дня погода зміниться.
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